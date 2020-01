Ladri all'assalto della parrocchia, rubati i soldi in canonica

Sconcerto e amarezza per l’odioso furto avvenuto all’interno della parrocchia a Castel Ritaldi (Spoleto) nel tardo pomeriggio di martedì. I ladri, approfittando dei festeggiamenti in onore del Patrono San Ponziano, hanno prima sfondato a calci l’antica porta della sagrestia, poi – una volta all’interno – sono entrati nella canonica del parroco mettendo tutto a soqquadro e rubando i soldi della comunità.

Un episodio che ha suscitato rabbia e indignazione, denunciato sui social dallo stesso parroco Son Mariano Montuori: “Un atto gravissimo non solo per il sottoscritto, ma per la comunità tutta che in questi anni ha fatto sacrifici per realizzare quanto oggi esiste e non fa mancare la sua sollecitudine affinché alla parrocchia non manchi il necessario”. Sporta denuncia e allertati i carabinieri, sono in corso tutte le indagini utili per riuscire a risalire agli autori del fattaccio.