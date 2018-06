Gli rubano 1200 euro di canne da pesca, le ritrova in vendita su internet: anziano fa stanare il ladro

Denunciato il ladro. E denunciato anche il compratore della merce rubata. Tutto è partito dal furto di 9 canne da pesca dal valore di 1200 euro ai danni di un perugino di 71 anni. L’uomo prima si è rivolto alla polizia, poi, navigando su internet, ha trovato in vendita 8 delle su canne rubate, offerte per 200 euro.



Gli agenti della Questura di Perugia, allertati dall’anziano, non hanno perso tempo e hanno catturato l’autore dell’annuncio. Si tratta di un 27enne del Nicaragua, beccato con altro materiale rubato: un trapano, 3 notebook, un set di chiavi inglesi, un dispositivo per videogiochi, una fresatrice, una videocamera ed una stampante.

Le canne da pesca, però, non c’erano più. Vendute a un perugino di 39 anni. L’uomo, individuato dalla polizia, ha ammesso di averle comprate e di averle pagate 200 euro. Al termine degli accertamenti il nicaraguense è stato denunciato per ricettazione. Denunciato anche l’acquirente per incauto acquisto.