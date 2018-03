Raid nella notte, maxi furto di bici in un negozio: bottino da 40mila euro

Maxi furto di biciclette nella notte tra il 25 e il 26 marzo in un negozio a Umbertide, in Piazza Michelangelo. I malviventi sono entrati in azione e nel giro di breve, nonostante fosse scattato l'allarme, sono riusciti a portare circa 12 biciclette, sia sportive tipo Mountain Bike, sia elettriche, per un valore stimato al pubblico pari a circa 40-45 mila euro.



A fare l'amara scoperta, i proprietari del negozio, che hanno inaugurato il punto vendita circa un anno fa. Da quanto si apprende i ladri avrebbero forzato la porta con una specie di piede di porco per poi fare razzia di bici e dileguandosi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Città di Castello, al vaglio anche le immagini di videosorveglianza per riuscire a risalire all'identità dei malviventi.