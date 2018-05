Ruba una super bici da migliaia di euro, giovane ladro catturato e arrestato

Furto di una bicicletta a Perugia, in zona via Mario Angeloni. Ma il ladro, un 24enne di origine nordafricana, è stato arrestato poco dopo dagli agenti della Volante della Questura di Perugia. Il furto è accaduto nella mattinata di ieri, martedì 22 maggio: si tratta di una mountain bike di un consistente valore economico stimato in circa 4mila euro. Il ladro, fermato dai poliziotti, al termine degli accertamenti di rito è stato tratto in arresto il flagranza in attesa del processo con rito direttissimo che sarà celebrato questa mattina al tribunale di Perugia.