Spaccata nella notte, ladri all'assalto di un bar: indagini in corso

I ladri tornano in azione ai danni delle attività commerciali. Il furto andato in scena questa notte, tra le due e tre, è accaduto nella frazione di San Martino in Campo. Dopo essere riusciti a individuare un bar (è presente anche il distributore di metano) per poter entrare in azione, uno o più malviventi sono riusciti a penetrare all'interno dei locali e si sono diretti alla macchinetta cambia denaro delle slot. Qui, secondo quanto ricostruito, sono riusciti a portarne via il contenuto, ma il bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto anche i carabinieri per tutte le indagini e gli accertamenti de caso.