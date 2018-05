Raid notturno dei ladri, svuotano le slot machine di un bar e scappano: è caccia ai malviventi

Visita dei ladri in un bar a San Giustino. E' quanto accaduto nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio, nel comune tifernate. Qui uno o più malviventi, dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono riusciti a penetrare all'interno del locale per poi dirigersi verso le slot machine. Non è chiaro il bottino asportato dai ladri, ma da quanto si apprende avrebbero svuotato le macchinette, per poi dileguarsi in fretta e furia con i soldi. Sul caso stanno lavorando i carabinieri di Città di Castello, per cercare tutti gli elementi utili a rintracciare i malviventi.