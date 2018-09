Mega colpo al bar: entrano di notte e portano via soldi, sigarette e gratta e vinci

Aveva aperto i battenti da poco il bar preso di mira da i malviventi nella notte tra giovedì e venerdì. E’ accaduto a Ponte Pattoli e sul colpo architettato dai ladri, sta svolgendo le indagini la squadra mobile di Perugia. Non solo hanno praticato un buco nella parete posteriore e interna che divide il bar da un altro locale (vuoto) per guadagnarsi l'entrata, ma hanno anche eluso il sistema di allarme per poi rubare gratta e vinci, sigarette, e qualche centinaia di euro dal fondo cassa.

Un colpo strutturato e pianificato, quello messo a segno dai ladri che sono riusciti a fuggire con un bottino consistente, di migliaia di euro. A fare l’amara scoperta è stato uno dei titolari dell’esercizio commerciale, che non ha appena ha notato gli ammanchi ha fatto scattare l’allarme alle forze dell’ordine. Al vaglio anche i filmati di videosorveglianza per riuscire a risalire agli autori del raid.