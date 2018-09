Assalto al bar, armati di mazze sfondato la vetrina: malviventi scappano con il bottino

Colpo in un bar nella zona industriale di Ponte Felcino. E' accaduto nella notte a cavallo tra lunedì e martedì. Qui la banda per entrare in azione ha sfondato a colpi di mazza la vetrata del locale, aprendosi un varco per poter arraffare in fretta e furia tabacchi e soldi del fondo cassa.

Amara sorpresa per il titolare del locale al momento dell'apertura. Scattato l'allarme alla polizia, sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante e i colleghi della Scientifica, al lavoro per riuscire a risalire all'identità dei malviventi. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza per trovare elementi utili all'identificazione della banda. La notizia è stata riportata da Il Corriere dell'Umbria.