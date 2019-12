Tentano il furto al bar, ma il cittadino "sentinella" avverte la Polizia: in tre in manette

Una segnalazione nella notte alla sala operativa della Questura di Perugia fa fallire il colpo. Un cittadino ha notato dei movimenti “sospetti” di alcuni uomini arrivati a bordo di un furgone in prossimità di un esercizio commerciale bar di Pianello e ha chiamato il 113.

Due pattuglie della Squadra Volante sono subito intervenute e sono riuscite a bloccare nei pressi del bar due cittadini albanesi, rispettivamente dell’età di 22 e 23 anni, mentre cercavano di darsi alla fuga, dopo aver tentato il furto all’interno del bar.

I due, cittadini albanesi, con pregiudizi di polizia, in fase di identificazione, sono stati tratti in arresto per il reato di tentato furto aggravato; inoltre, il cittadino albanese 23enne veniva altresì tratto in arresto anche per la violazione del divieto di reingresso sul territorio nazionale a seguito di espulsione.

All’interno del bar sono stati recuperati alcuni arnesi atti allo scasso, che i due soggetti portavano al seguito.

E’ stato recuperato anche il furgone, risultato rubato, a bordo del quale erano sopraggiunti i responsabili.

Continuando le ricerche in zona è stato rintracciato un terzo soggetto, anch’egli albanese di 22 anni che è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la violazione del divieto di ritorno nel Comune di Perugia.