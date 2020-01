Si aggirano tra le auto in sosta con una punta per trapano, denunciati in due

I Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino, nel corso di un servizio teso a prevenire il fenomeno dei furti in abitazione, hanno identificato e denunciato due cittadini rumeni di 22 e 32 anni, domiciliati a Perugia, perché trovati in possesso di strumenti atti allo scasso.

I militari in borghese hanno feramto una Fiat Punto con a bordo un giovane, parcheggiata in via Verdi di Gualdo Tadino, nei pressi della pista ciclabile; poco più lontano, hanno visto un altro ragazzo che si aggirava fra le autovetture parcheggiate guardando nell'abitacolo.

I due sono stati fermati e sottoposti a perquisizione. Nel bagagliaio è stata trovata una punta di trapano per legno che per i carabinieri poteva essere utilizzata per forzare le serrature delle portiere delle automobili. Per i due giovani, che risultavano già segnalati per furto, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia per possesso ingiustificato di strumento idoneo allo scasso e, nel contempo, è stata avviata nei loro confronti la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel comune di Gualdo Tadino.