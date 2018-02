Il nostro Inviato Cittadino va a presentare un libro e, all’uscita, trova la Panda forzata

Va a presentare un libro e, all’uscita, trova la Panda forzata con un danno superiore ai mille euro. È accaduto all’Inviato Cittadino, il nostro cronista perugino Sandro Allegrini. Si era recato al complesso monumentale di Sant’Anna, in viale Roma, per presentare il libro di Stefano Vicarelli e Carlo Trabolotti “Dal francobollo alla carta bollata” (Futura edizioni) che racconta la storia del palazzo delle Poste, oggi anche tribunale. Uscito, poco dopo le 19, ha notato che la portiera dal lato guidatore non si apriva. È entrato, dunque, dal lato passeggero, ma si è accorto che qualcosa non andava.

Approfittando del buio, un malvivente aveva forzato con un cacciavite la serratura della portiera, flettendo la maniglia e rompendo il meccanismo. Non è riuscito a penetrare all’interno, dove avrebbe trovato solo un paio di libri. Probabilmente non li avrebbe letti! Ma il danno è consistente: sostituzione della maniglia, della serratura, rifacimento delle chiavi per l’apertura e per il quadro. Insomma: la cultura costa. Se è vero che non basteranno un migliaio di euro per rimettere a posto ogni cosa.