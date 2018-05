Rubano auto e furgone, inseguiti dai carabinieri e acciuffati: latitante finisce in carcere

Latitante e con tre provvedimenti di custodia cautelare in carcere per rapina, spaccio e ricettazione. E’ finito con un arresto l’inseguimento dell’uomo di origine marocchina, che insieme a un connazionale di Todi aveva rubato un’auto al centro commerciale di Collepepe, dove avevano anche abbandonato un furgone sul quale viaggiavano e asportato il giorno prima a Umbertide.

Il trentenne, che si era reso irreperibile, è stato intercettato dai Carabinieri di Todi insieme al connazionale, entrambi fermati dopo un inseguimento. A seguito della perquisizione a loro carico, a bordo del mezzo, i militari hanno ritrovato in uno zainetto vari documenti, sottratti poco prima a una donna di Gualdo Cattaneo.

Gli accertamenti effettuati hanno quindi consentito di verificare che a carico del trentenne erano pendenti tre provvedimenti restrittivi, per i quali è stato tratto in arresto per essere poi trasferito al carcere di Spoleto. Entrambi poi sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato e ricettazione, in relazione al furto delle due autovetture e dello zainetto. La refurtiva recuperata, compresi i due mezzi, è stata restituita ai legittimi proprietari.