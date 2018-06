Furto nel parcheggio dell'ospedale di Perugia: "Mi hanno rubato l'auto mentre lavoravo, aiutatemi"

Non si ferma l'ondata di furti nel parcheggio dell'ospedale di Perugia. Stavolta l'auto è sparita nel nulla. E la proprietaria lancia un appello su Facebook, con la targa e il modello dell'auto - una vecchia 500 giallo positano - nella speranza di poterla ritrovare: "La mattina del 6 giugno 2018, mentre ero al lavoro, è stata rubata, nel parcheggio dell'ospedale di Perugia, la mia Fiat 500L del 1968, targata PG135658, color "giallo positano".

Per favore, se la vedete in giro chiamate subito il 112; ho fatto la denuncia il giorno stesso".