Ruba alla bancarella del mercato: inseguito e arrestato da due agenti fuori servizio

Furto durante il mercato rionale di Assisi. E' accaduto ieri, domenica 8 aprile, intorno all'ora di pranzo. Sono stati due poliziotti fuori servizio a rincorrere il ladro, un tunisino di 35 anni con precedenti di polizia, che aveva rubato lo smartphone di una delle venditrici che lo aveva appoggiato sopra la bancarella. Il tunisino, alle urla della proprietaria è scappato, ma sono state proprio le grida ad allertare i due poliziotti fuori servizio che non ci hanno pensato due volte ad inseguirlo, anche grazie all'ausilio dei militari della Guardia di Finanza che erano sul posto.

Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti ad acciuffarlo all'ingresso di un convento per suore, in prossimità del quale ha cercato di disfarsi del telefonino e di un piccolo marsupio, con all'interno cacciaviti e tronchesi. Dalla perquisizione effettuata a carico dell'uomo, è saltato fuori anche un coltello serramanico con una lama di 20 centimetri. Inevitabile, per lui, l'arresto il flagranza: trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, è comparso questa mattina dinanzi al giudice del tribunale di Perugia per l'udienza di convalida. Il 35enne (difeso dall'avvocato Ilario Taddei), clandestino e senza fissa dimora, era già stato arrestato poco tempo fa, sempre per furto.