Turista derubata in pieno centro, ladro incastrato dalle telecamere e denunciato

Turista derubata della sua borsa in pieno centro ad Assisi, e il ladro - un 23enne italiano senza precedenti penali - identificato poco dopo il furto grazie ai frame delle telecamere di videosorveglianza.

La donna ha così sporto denuncia al Commissariato di Polizia di Assisi e gli agenti, una volta ricostruita la dinamica dell’accaduto, si sono messi subito sulle tracce del ladro. Anche grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti ad individuare la sagoma di un uomo che dopo essersi appropriato della borsa della turista con all’interno soldi e documenti, si allontanava in tutta fretta.

Per strada gli agenti hanno recuperato parte della refurtiva (prima il portafogli e poi la borsa); passando al setaccio la città hanno poi notato un giovane che, per caratteristiche fisiche e abbigliamento indossato, corrispondeva all’individuo catturato nei frames delle telecamere.

Bloccato e sottoposto a perquisizione, hanno trovato in suo possesso 370 euro in contanti mentre il resto dei contanti contenuti nel portafogli della turista sarebbero già stati spesi dal 23enne che ora dovrà rispondere del reato di furto. Per lui è scattata una denuncia.