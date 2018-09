Raid dei ladri in un'area di servizio, poi in fuga con il bottino: è caccia ai malviventi

Raid dei ladri in un'area di servizio lungo la Perugia - Ancona. E' accaduto nella notte tra sabato e domenica (intorno all'una) all'altezza di Farneto. Da quanto si apprende i malviventi, per guadarsi l'entrata, hanno danneggiato una finestra. Una volta riusciti a penetrare all'interno dei locali hanno asportato un numeroso quantitativo di tabacchi, anche se al momento non è stato reso noto l'ammontare del bottino. Amara sorpresa per il titolare dell'area servizio che si è accorto del furto il mattino seguente. Sul caso stanno indagando i carabinieri.