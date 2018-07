Ruba portafogli a un avvocato e lo nasconde in una busta di surgelati, ma la "scaltra" ladra finisce nei guai

Furto aggravato all'interno di un supermercato in via Settevalli. Con quest'accusa, una donna di origine marocchina di 60 anni è finita a processo per aver rubato un portafogli che un avvocato umbro aveva momentaneamente appoggiato sopra il bancone di una cassa del market. Sono bastati pochi attimi, che quel portafogli, contenente quasi 500 euro, è finito nelle mani sbagliate tanto che secondo la procura che ha inquisito la 60enne, se ne sarebbe appropriata posandovi sopra una confenzione di surgelati per poi riporre tutto all'interno di una busta e defilandosi verso l'uscita. Evitando così che qualcuno potesse vedere la scena.

Intanto la difesa della 60enne - avvocato Antonio Cozza - nel corso dell'udienza che si è svolta questa mattina ha chiesto per la propria assistita una perizia psichiatrica per verificare la capacità di intendere e di volere, sostenendo inoltre la completa estraneità dei fatti a lei imputati, mentre il giudice ha rinviato tutto al prossimo gennaio per poter ascoltare nuove testimonianze. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura, hanno portato alla donna, oggi a processo per il furto del portafogli.