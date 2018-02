Furto nel cuore della notte al liceo Galilei, malviventi fanno razzia dei pc della scuola

Amara sorpresa per gli studenti e il corpo docenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Perugia. Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, "ignoti" si sono introdotti all'interno di una delle aule della scuola per fare razzia di computer. Da quanto risulta uno o più malviventi si sarebbero introdotti in una delle aule del primo piano, rompendo il vetro di una finestra. Poi, una volta dentro, hanno prelevato un ingente bottino che - secondo una prima ricostruzione - ammonterebbe a circa 16 pc. Sicuramente un grave danno per gli studenti e professori che giornalmente frequentano l'istituto scolastico di via Manuali, a Perugia. Ora si cerca di risalire ai responsabili.