Ladri al centro commerciale, presi di mira due negozi: caccia ai malviventi

Ladri in azione nella notte. Ad essere presi di mira dai malviventi sono stati due esercizi commerciali all'esterno di un noto centro commerciale nel perugino. L'allarme alla centrale del 113 è scattato intorno alle 3 di questa notte, su segnalazione della vigilanza privata. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, hanno forzato le finestre di un Box office e di un bar (entrambi posti all'esterno del centro commerciale) nel tentativo di introdursi all'interno. Da quanto si apprende sarebbe stato portato via il fondo cassa per poi dileguarsi nella notte, facendo perdere le proprie tracce.

Pattuglie della Volante in concomitanza con i vigilantes hanno messo in fuga i ladri; al vaglio delle forze dell'ordine ci sono ora le telecamere di videosorveglianza per cercare di dare un nome e un volto agli autori.