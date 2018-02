Maxi spaccata ai magazzini Cash & Carry: furgone come ariete e cassa fatta esplodere

Maxi spaccata ai danni dei magazzini Cash and Carry a Perugia. I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte, utilizzando un furgone modello Fiorino come "ariete" per spaccare la serranada e penetrare nei locali. Qui, una volta entrati, si sono diretti alla cassa continua facendola esplodere con il gas.

Un colpo studiato a tavolino, quello entrato in scena stanotte. Il bottino prelevato dai malviventi ammonterebbe a oltre 10mila euro; praticamente l'incasso di una giornata. Una volta portato a termine il colpo, si sono allontanati in tutta fretta a bordo del furgone, che è stato successivamente abbandonato non molto lontano dai magazzini.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stanno indagando sull'episodio e la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso. Il furgone, ritrovato abbandonato, è risultato oggetto di furto compiuto - probabilmente - per mettere a segno questo specifico colpo. Indagini in corso per riuscire a risalire agli autori del furto.