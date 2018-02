Giovane e con il vizio del furto nei negozi ci riprova ancora, ma finisce nei guai: 22enne in manette

Non è passato neanche un mese dal suo ultimo arresto, che è stato di nuovo sorpreso dagli agenti delle Volanti di Perugia a rubare in un negozio. E così, per un giovane di 22 anni, originario dell'Ecuador, sono scattate nuovamente le manette. Il negozio preso di mira dal giovane è stato il Brico di Perugia; qui, una volta entrato in azione con un complice (che è riuscito a scappare) è stato bloccato dai vigilantes con un trapano che non aveva pagato, ma sottratto di soppiatto dagli scaffali del negozio. A quel punto sono stati allertati i poliziotti della Volante, che lo hanno tratto in arresto per furto aggravato in attesa del rito direttissimo che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto all'indagato, ha disposto per lui la custodia in carcere.