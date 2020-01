Sorpreso a forzare porte di uffici e abitazioni, fugge minacciando un condomino: condannato

Scassina il portone condominiale e cerca di penetrare in un ufficio e in un appartamento, viene scoperto e minaccia con un coltello un condomino per garantirsi la fuga.

Un giovane perugino, con piccoli precedenti e conosciuto come consumatore di droga, difeso dall’avvocato Fernanda Cherubini, è stato condannato ad 1 anno e 8 mesi e al pagamento di 300 euro di multa.

L’imputato era accusato di aver forzato il portone di un condominio e di aver tentato di forzare, con tanto di fori nella porta, l’ufficio della Sipa e un appartamento privato.

Mentre era intento a forzare le porte, era rientrato un condomino che l’aveva sorpreso sulle scale. Il giovane, secondo l’accusa, aveva tirato fuori un coltello e minacciando la persone che era entrata nel palazzo, aveva guadagnato l’uscita.

Dalla descrizione fornita alle forze dell’ordine, però, era stato subito rintracciato e denunciato. Oggi la condanna.