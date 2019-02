Furti in abitazione, la banda dell'Audi nera segnalata di nuovo in provincia di Perugia

E' massima allerta in provincia di Perugia dopo la segnalazione di una Audi nera A6 - avvistata nell'eugubino-gualdese e nel Folignate -, auto rubata, che sarebbe a disposizione di una potenziale banda di ladri composta da 3 elementi. L'Audi nera è stato individuata anche nella giornata di oggi anche in provincia di Ancona ed è stata segnalata alle forze dell'ordine: dove è stata scoperta si sono verificati dei furti come a Matelica, Cerreto d'Esi e nel fabrianese. L'Audi nera - la targa inizia con EP02... - è in movimento dalla metà di gennaio. Si raccomanda di segnalare qualsiasi anomalie alle forze dell'ordine.