Furti e rifiuti selvaggi alla Trinità: nasce il gruppo whatsapp dei cittadini guardiani contro gli "intrusi" del quartiere

Contro l'ondata di furti di cui è vittima anche Colle della Trinità, la località tra Corciano e Perugia, scendono in campo direttamente i cittadini. Anche loro, residenti di tutte le età, hanno deciso di mettere insieme le forze per monitorare il quartiere, segnalare presenze e movimenti sospetti e rifiuti abbandonati. Un gruppo nato a seguito di alcuni episodi di furti avvenuti nella zona, permettendo a chi vi abita di conoscersi, scambiarsi idee e potersi incontrare per trovare soluzioni efficaci e concrete. C'è chi ha paventato l'ipotesi di ronde notturne, chi della presenza di una vigilanza privata, insomma: lo scopo è uno, salvaguardiare il proprio quartiere e l'incolumità degli abitanti.

"Un'idea nata affinchè i cittadini di Colle della Trinità uscissero dall'anonimato per dialogare tra loro. Finalmente dopo tanti anni in cui si convive nello stesso quartiere, ora c'è un modo per comunicare direttamente e poterci aiutare l'uno con l'altro - spiega il residente Stelio Bonsegna - La prorità per chi vive a Colle della Trinità è la sicurezza, dovuta anche ai furti avvenuti negli ultimi periodi. A me è successo già tre volte, è una cosa che ti distrugge dentro, ti senti violato nella privacy, nell'intimità. Ecco perchè è importante potersi organizzare: dal monitorare la situazione con l'aiuto di tutti, al deterrente di telecamere e allarme. Il 26 febbraio avremo una riunione per iniziare a decidere sul da farsi".

Non solo furti "Poi c'è la strada la cui vegetazione sta invadendo la carreggiata... i rifiuti selvaggi di gente incivile di gente che abbandona nei boschi anche i copertoni delle auto..". L''imporante è monitorare e denunciare.