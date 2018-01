Ladre catturate con le mani nel sacco, depredavano una casa: arrestate e spedite in carcere

Ladre colte sul fatto e arrestate mentre rubano in un appartamento a Spoleto. A lanciare l’allarme i vicini, allertati dal trambusto. I poliziotti si sono fiondati nel condominio e hanno catturato le due donne.



L’intero appartamento preso d'assalto dalle ladre era a soqquadro, con cassetti aperti ed oggetti sparsi a terra. La porta d’ingresso, inoltre, presentava due profondi solchi lasciati da arnesi da scasso.



Negli zaini delle due donne gli agenti hanno trovato 4 cacciaviti di grosse dimensioni, 2 lastre in plastica comunemente utilizzate per l’apertura delle porte, una chiave inglese, 310 euro in contanti, 12 euro in monete, numerosi monili tra i quali bracciali in oro ed un anello con brillanti e un orologio.

Le due ladre sono state fermate e identificate.