Incubo spaccate e furti in centro storico a Perugia: ladro stanato dalla polizia

Incubo furti in centro storico. Sono almeno sei gli espisodi contestati a un italiano di 42 anni, accusato di aver messo a segno diversi colpi in altrettanti esercizi commerciali del centro di Perugia nel mese di dicembre. Le indagini della Squadra Mobile di Perugia, grazie anche al sistema di videosorveglianza, hanno portato all'identificazione del sospettato: un italiano con alle spalle alcuni precedenti. Tra gli episodi di furto, anche quello avvenuto lo scorso 5 dicembre in una pizzeria del centro. Ieri,lunedì 5 marzo, gli agenti della Mobile hanno notificato all'indagato la misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Perugia su richiesta della procura, applicando al 42enne l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.