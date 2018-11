Spaccata all'auto parcheggiata, spariscono i tutori di un bimbo di 2 anni: l'appello disperato della mamma

Grave furto quello subìto da una mamma e da suo figlio piccolo nella serata di ieri a Foligno, in via Cesare Battisti. Dopo averle spaccato il vetro dell'auto, i malviventi si sono impossessati di una borsa contenente i tutori ortopedici a gamba intera del piccolo di due anni, tutori fondamentali per il piccino per fare fisioterapia.

Grande il tam tam per cercare di aiutare questa famiglia: sui social è stato condiviso anche un post con l'immagine dei tutori affinchè chiunque le noti, possa avvertire gli stessi genitori o le forze dell'ordine. "Hanno un grande valore non monetario in quanto sono essenziali per fare fisioterapia e per rifarli ci vogliono due mesi" - è il post condiviso da tanti utenti per cercare di dare una mano alla mamma e al papà del bimbo. Intanto è stata sporta denuncia anche al comando dei carabinieri di Foligno, guidata dal capitano Angelo Zizzi.