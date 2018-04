Auto sospetta in zona Collestrada e furti, l'allarme di una residente: "Mamme, fate attenzione, risulta rubata"

Attenzione a una panda verde vecchio modello, e che risulterebbe rubata. E' l'allarme lanciato da una cittadina che ha diramato la segnalazione tramite alcune chat di Whatsapp per una sospetta auto che si aggira nei pressi delle case nella zona di Collestrada con l'intenzione, da quanto si apprende, di rubare. La donna ha notato qualche tempo fa due soggetti appostati proprio sotto casa sua, che si aggiravano con fare sospetto intorno alle 20 di sera, in concomitanza con alcuni episodi di furto che hanno interessato il quartiere. La donna, spaventata da quell'incontro improvviso, ha subito chiamato le forze dell'ordine per avvisare dell'auto sospetta con a bordo due persone, riuscendo a segnare la targa e comunicarla alle forze dell'ordine.