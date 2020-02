Troppi sconosciuti in condominio, la polizia scopre un appartamento pieno di refurtiva

Il via vai di sconosciuti in condominio fa scoprire un appartamento trasformato in magazzino di refurtiva e due stranieri finiscono sotto processo per ricettazione.

La polizia era intervenuta, su segnalazione di fonte confidenziale, per un insolito traffico di persone e merci in un condominio di Perugia. Giunti sul posto avevano trovato la porta dell’appartamento socchiusa. Dallo spiraglio si intravedeva borse, zaini, capi d’abbigliamento e oggetti vari gettati alla rinfusa per terra o su delle sedie. Gli agenti entravano, qualificandosi e trovavano due persone all’interno.

Uno dei due diceva che l’appartamento era della sorella, ma che in quel momento era al lavoro e che loro due erano lì come ospiti. Alla domanda degli agenti di chi fosse tutta quella roba rispondevano di non sapere nulla.

Insospettiti i poliziotti effettuavano una perquisizione personale e dell’auto. Addosso i due non avevano nulla, ma nel bagagliaio della vettura venivano trovati guanti, passamontagna e una serie di trapani, cacciaviti, piedi di porco e altri oggetti atti allo scasso.

Tra le cose trovate in auto una sacca da tennis con due racchette di marca. Scattava, quindi, la denuncia per ricettazione, con conseguente processo. I due sono difesi dall’avvocato Marco Marmottini.