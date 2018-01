Raid nelle abitazioni e case svaligiate, furti messi a segno da Perugia a Magione

Furti, case a soqquadro e svaligiate, ladri in fuga con monili e contanti. Nei giorni scorsi sono stati messi a segno alcuni colpi tra Perugia e Corciano, ma anche in zona Magione. L'ultimo episodio segnalato ai carabinieri, è accaduto questa notte.



Ad essere prese di mira anche le villette dove, in un caso, sono stati rubati tra i 15 e i 20 migliaia di euro tra preziosi e soldi. Un paio di furti a cavallo tra venerdì e sabato si sono registrati anche a San Martino in Campo mentre lunedì, poco prima dell'ora di cena, ad esere colpita è stata la frazione di Agello dove sono stati segnalati un paio di colpi. A Umbertide, invece, casa ripulita dei gioielli: la quatificazione del bottino è ancora in corso.