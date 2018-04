Razzie nelle case di Perugia e in mezza Italia, super ladro catturato in Slovenia

Un super ladro, con 31 identità diverse e una montagna di colpi nelle case di mezza Italia, compresa Perugia. E’ stato catturato nella cittadina slovena di Krsko, il 29 marzo scorso, il latitante Mikele Vedris, ventottenne croato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

L'uomo è stato localizzato e catturato dalla Polizia slovena per conto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Udine grazie all'indagine coordinata dal Pm Andrea Gondolo della Procura di Udine.

A carico del 28enne, la Procura della Repubblica aveva emesso un provvedimento restrittivo per una pena definitiva di 9 anni, 6 mesi e 16 giorni di reclusione per furti in abitazione. La pena per questa condanna è andata a cumularsi con quella per numerosi altri reati, prevalentemente furti in abitazione, sua “specialità” commessi in tutta Italia (Venezia, Rovigo, Bolzano, Trento, Perugia, Livorno, Terni e Ancona). Catturato e rinchiuso dietro le sbarre.