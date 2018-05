Incubo furti nei parcheggi dell'ospedale: "Oltre alle spaccate, adesso ti smontano fanali, paraurti e borchie"

Non finisce l’ondata di furti nelle auto in sosta nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sono almeno una quindicina le denunce sporte in un mese per danneggiamento e furti, non solo da parte dei pazienti o dei loro familiari, ma anche del personale medico e sanitario che ogni giorno lavora al nosocomio perugino.

Non solo furti. Da quanto si apprende, sembra proprio che i malviventi non si accontentino di spaccare i vetri o forzare le portiere al fine di impossessarsi di qualsiasi oggetto lasciato incustodito, dagli zaini di scuola alle chiavi. Le auto infatti vengono letteralmente prese d’assalto – specialmente di notte - dai fanalini al parabrezza. Pezzi di ricambio facilmente rivendibili e ora nel mirino dei ladri. Amara scoperta per i proprietari che si sono ritrovati le auto praticamente “smontate”. La raccomandazione, comunque, resta sempre quella di non lasciare oggetti incustoditi nei veicoli.