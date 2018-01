Il gesto vile: sparisce portafogli dalla stanza di un paziente ricoverato in ospedale

I furti in ospedale, che negli ultimi periodi hanno comunque vissuto un netto calo, rimane uno di quei attacchi vili che gente senza scrupoli continua a perpetrare ai danni di persone malate, anziane, parenti o familiari in visita. Si approfittano della degenza di un paziente o della loro momentanea assenza, per introdursi nelle stanze e arraffare quello possono: in particolare portafogli e cellullari, ma anche preziosi e anelli. In media sono almeno un paio i furti a settimana denunciati al posto fisso di polizia.

Gli episodi segnalati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, sono stati perpetrati nell'ultima settimana. Domenica mattina, dalla stanza di un paziente, è sparito un portadocumenti contenente una piccola somma di contanti; la raccomandazione rimane sempre la stessa: non lasciare incustoditi i propri effetti personali. Al limite asscurarli all'interno dell'armadietto e chiuso a chiave o affidarli a parenti e amici.