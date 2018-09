Il gesto vile: ladri in azione all'ospedale di Perugia, rubati cellulari ai pazienti

Cellulari anche di scarso valore economico, appartenenti a pazienti, tra cui anziani, in degenza presso il nosocomio perugino. Tornano ad indignare i furti lungo le corsie dell'ospedale, che nelle ultime due settimane hanno fatto registrare almeno 4 episodi. Il bottino? Spesso di poco conto, perchè chi agisce - approfittando della momentanea assenza dei familiari o del paziente stesso, deve arraffare il prima possibile ciò che è a portata di mano, come spesso può essere un cellulare appoggiato sopra il comodino.

Nel mirino, come detto, anche telefonini di poche decine di euro. All'attenzione delle forze dell'ordine per ora ci sono 4/5 segnalazioni e denunce e questo, nonostante negli ultimi tempi la situazione dei furti in ospedale fosse in netto calo dopo l'ondata di quelli avvenuti nei parcheggi, con tanto di vetri spaccati alla ricerca di effetti personali da rubare. E proprio per dare una risposta concreta era stata disposta una implementazione dei servizi di vigilanza da parte delle Forze di Polizia.

Intanto il Questore ha deciso di implementare l'organico in due dei punti strategici di Perugia: il presidio di polizia in Piazza Danti (centro storico) e il posto fisso dell'ospedale Santa Maria di Misericordia. In particolare, il Posto di Polizia in centro storico vedrà l’assegnazione di un Assistente, mentre all’ospedale saranno assegnati due Ufficiali di Polizia Giudiziaria, tra cui un ispettore che avrà l’incarico di coordinatore dell’ufficio.