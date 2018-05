Incubo furti nei parcheggi dell'ospedale, blitz della polizia: dodici persone identificate

Arriva la risposta del Questore all'allarme furti nei parcheggi del nosocomio perugino. Dopo diverse denunce e segnalazioni di atti vandalici e furti ai danni delle auto, sia del personale dell'Azienda ospedaliera che dei cittadini che giornalmente frequentano l'ospedale, oggi sono iniziati i controlli straordinari degli agenti delle Volanti così come disposto dal Questore di Perugia, Giuseppe Bisogno. Il bilancio di questa prima giornata è di dodici persone identificate, a carico di quattro sono emersi pregiudizi mentre due di questi, avevano precedenti per reati specifici contro il patrimonio. Una presenza, quella degli agenti di polizia, che continuerà anche nei prossimi giorni per scoraggiare l'ondata di furti che aveva creato allarme tra i cittadini.

Auto smontate, vetri in frantumi per frugare all'interno dei veicoli e addirittura vetture rubate. Una situazione che aveva portato alcuni dipendenti a rivolgersi ai sindacati per denunciare le criticità e chiedere - a chi di dovere - la messa in sicurezza degli spazi riservati al parcheggio e controlli, Tra questi, il sindacato Nursing Up e la Cgil, che hanno chiesto una maggiore vigilanza per gli spazi esterni al nosocomio perugino. "Andare al lavoro con l'incognita di trovare la propria auto non è il massimo - aveva scritto una nostra lettrice alla redazione di Perugiatoday, rammentando una situazione di insicurezza e preoccupazione che ora merita risposta. E una prima risposta, grazie ai controlli straordinari che continueranno anche nei prossimi giorni, oggi è stata data.