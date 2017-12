Tre furti nella notte a Marsciano, ladri saccheggiano abitazioni e fuggono con soldi e gioielli

Tre furti a Marsciano. E' accaduto nel corso della notte, anche se non è ancora chiaro se a colpire sia stata la stessa mano. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della locale stazione per cercare di risalire agli autori dei colpi. Da quanto si apprende avrebbero colpito approfittando dell'assenza dei proprietari, per poi introdursi all'interno delle abitazioni forzando le finestre. Le tre abitazioni visitate dai ladri sono vicine l'una all'altra, in una hanno portato via circa seicento euro in contanti, poi monili in oro e preziosi.