Ospedale di Perugia, assalto alle auto parcheggiate: raffica di furti

Furti nelle auto parcheggiate all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L'ultima segnalazione è di questa mattina, dove un cittadino ha notato il vetro infranto di un veicolo in sosta. I ladri agirebbero a qualsiasi ora del giorno e della notte, sprezzanti delle centinaia di persone che giornalmente frequentano il grande polo ospedaliero dell'Umbria. Sono almeno una decina le denunce al posto fisso di polizia nell'ultimo mese e sembra proprio che i malviventi facciano razzia di qualsiasi cosa riescano a trovare all'interno delle auto, perfino lo zaino di scuola di un bambino. In un altro caso è stata asportata una catenina con un ciondolo che era stata nascosta dalla proprietaria dentro il cruscotto, un tablet - anche questo occultato nell'auto e non in vista - e un paio di occhiali di marca. La raccomandazione resta sempre quella di non lasciare oggetti incustoditi.