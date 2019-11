Furti lungo l'asse Perugia Nord-Valfabbrica-Gualdo-Gubbio: scoperto covo, fermata la banda dell'Est

Scoperto il covo-rifugio e fermati due presunti membri di una banda di ladri che imperversava sul territorio. Dopo mesi di accertamenti e appostamenti a Pianello di Perugia, i Carabinieri di Valfabbrica sono riusciti a far scattare il blitz in un appartamento della frazione perugina preso in affitto da un cittadino extracomunitario, ma apparentemente sempre vuoto.

E’ bastata vedere una luce accesa per capire che all’interno fosse arrivato qualcuno, proprio in concomitanza con l’aumento dei furti nella zona. A quel punto è scattato il blitz dell'Arma che ha permesso di bloccare due soggetti, extracomunitari, mentre un terzo è riuscito a fuggire sfruttando un accesso secondario. I militari hanno recuperato documenti (falsi) e cellulari e sono sulle tracce del fuggitivo. I due fermati, dopo la denuncia, saranno espulsi dal suolo italiano. L’affittuario dell’appartamento è accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli inquirenti ipotizzano che il blitz abbia permesso di prevenire ulteriori furti in abitazione in una zona che da settimane è sotto attacco".