Furti nei garage a Perugia, Assisi e Foligno. Le foto della refurtiva: la polizia in cerca dei proprietari

La Squadra Mobile era riuscita nell'impresa di sgominare una banda specializzata in furti nei garage condominiali di Perugia. Due mesi dopo gli agenti hanno anche rintracciato anche due ricettatori individuando anche il magazzino dove in parte era posteggiata la merce pronta per essere venduta al mercato nero. La Questura ora è in cerca dei proprietari di questi beni per restituirli e chiudere la pratica di questi furti seriali nei garage condomini.

In allegato le foto relative a parte della refurtiva rinvenuta: chiunque abbia subito il furto di materiale della stessa tipologia di quello nelle foto, può contattare (tramite centralino della Questura 0755062541) il personale della Squadra Mobile - Sezione reati contro il patrimonio al fine di poter verificare l'eventuale presenza dei propri beni sottratti.