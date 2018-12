Furti, droga e un grave incidente mentre guida ubriaco: stanato in un albergo a Perugia

Furti, possesso di cocaina e perfino un grave incidente sulla tangenziale di Milano mentre era alla guida ubriaco e drogato. C’è un po’ di tutto nel “curriculum” di un 39enne albanese scovato dalla polizia ed arrestato in quanto colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale milanese.

Tutto è accaduto qualche sera fa quando i poliziotti sono intervenuti in una struttura ricettiva di Ponte San Giovanni per una verifica sulla presenza dei clienti. Tra i presenti, anche il 39enne già arrestato a Perugia nel 2011 e che dopo la scarcerazione aveva girato per tutta l’Italia.

Condotto in Questura per accertamenti a suo carico pendeva un ordine di carcerazione con pena residua da scontare di quasi due anni di reclusione e una maxi multa 12mila euro. Portato a Capanne, sconterà la sua pena.