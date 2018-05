Rubate opere d'arte per migliaia di euro, ladro "specializzato" incastrato dalle telecamere del vicino

Ladro “specializzato” in opere d’arte incastrato dalle telecamere e denunciato per furto aggravato. E’ quanto accaduto nei giorni scorsi ad Assisi, quando al Commissariato di Polizia si è presentato un cittadino per denunciare il furto subito nel proprio appartamento e dal quale gli erano stati sottratti diversi oggetti e opere d’arte per un valore di circa 5mila euro.

L’uomo, un assisano residente nel centro storico, al rientro in casa nel pomeriggio aveva infatti trovato il portone aperto e il blocco della serratura scardinato, facendo così l’amara scoperta. Ma grazie all’impianto di videosorveglianza del vicino di casa, l’uomo è riuscito a consegnare agli agenti di polizia anche le immagini dove era stato ripreso un soggetto che, poche ore prima del suo rientro a casa, si aggirava con fare sospetto nei pressi del proprio portone e poi, dopo averlo sfondato a calci, veniva ripreso mentre entrava ed usciva più volte con in mano i quadri.

Da lì l’avvio delle indagini per riuscire a dare un volto al ladro di opere d’arte, grazie anche al contributo della polizia Scientifica che si è occupata dei rilievi del caso, si è riusciti a individuare il responsabile. Si tratta di un 43enne di origini sarde già conosciuto alle forze di polizia, in passato finito ai domiciliari e specializzato in furti di opere d’arte e di oggetti sacri, trafugati in luoghi di culto, l’ultimo dei quali pochi mesi fa proprio in Sardegna.

Dopo essere stato rintracciato e portato in Commissariato, il 43enne – messo alle strette – ha ammesso il furto, spiegando di aver consegnato la refurtiva a un rigattiere di Perugia. Le opere, tutte recuperate, sono state restituite al legittimo proprietario e il ladro denunciato per furto aggravato.