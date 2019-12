Spaccata nel parcheggio del centro commerciale, auto depredata e ladro in fuga

Continuano i furti all'interno delle auto. Come quello accaduto nella giornata di ieri, martedì 10 dicembre, nel parcheggio di un noto centro commerciale del Perugino. E' la stessa vittima dell'increscioso episodio a raccontarci l'accaduto.

L’uomo, vittima del furto, è andato per alcune commissioni al centro commerciale lasciando la propria autovettura nel parcheggio sotterraneo, vicino all’entrata. Ma al suo rientro, dopo poco più di mezz’ora, ecco l’amara scoperta. “Ho trovavo il vetro deflettore destro rotto e il cofano svuotato. Purtroppo nel portabagli avevo oggetti di valore, in particolare un orologio che stavo portando dall’orologiaio per farlo stringere”.

Tra gli effetti personali che gli sono stati sottratti, anche un paio di scarpe. Il tutto custodito all’interno del portabagagli che qualche malvivente ha depredato, nonostante potesse essere scoperto da un passante o dal proprietario stesso. L'uomo ha sporto denuncia ai carabinieri di Castel del Piano.