Furto in cartoleria, i ladri portano via i registratori di cassa: negozio costretto a rimanere chiuso

Ladri in azione a Ellera. Presa di mira la storica cartolibreria Tonzani di via Di Vittorio, dove i malentinzionati sono riusciti a entrare all'alba di oggi, lunedì 29 luglio, portandosi via le casse. Pochi euro dentro, ma l'attività non ha potuto riaprire questa mattina. Come spiega il cartello affisso in vetrina e conferma al telefono il titolare. "Abbiamo ritrovato le casse qui intorno, ovviamente danneggiate. Non possiamo riaprire al pubblico finché i tecnici non provvederanno a sistemarle".

Secondo quanto ricostruito, il furto si è consumato intorno alle 4 della mattina. Con un tentativo di ingresso dalla porta principale dell'esercizio commerciale, dove sono visibili i segni di forzatura, poi dalle saracinesche che si trovano nella parte posteriore dell'edificio, per raggiungere le quali, però, i ladri sarebbero passati attraverso gli orti dei vicini di casa, tagliando poi la rete di recinzione e raggiungendo le sarcinesche che alla fine hanno ceduto consentendo ai malviventi di entrare e prendere i registratori contabili, nonostante l'allarme entrato in azione.

Sul posto la polizia, allertata dai familiari del titolare che vivono al piano alto dell'edificio. Al momento la ricerca dei responsabili è senza esito.