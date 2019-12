Pieve di Campo, contro i furti quasi quotidiani i cittadini si autorganizzano

Pieve di Campo, come il Bronx… furti con scansione ormai quasi quotidiana. E i cittadini si organizzano, vogliono le ronde. Scrive un amico: “Sabato scorso, verso le 8 di sera, sono entrati in 4-5 appartamenti di via Stoppani e poi ieri pomeriggio (lunedì, 2), tra le 15:30 e le 18, sono entrati in un appartamento sito i via Flamini (che è una traversa di via Stoppani )”.

È ovvio che di questo passo non si può continuare.

Dicono i residenti: “A breve chiederemo, come pro loco "I Molini" di Pieve di Campo, un incontro dopo averne discusso come cittadini. Ci rivolgeremo al sindaco Romizi e al questore Finocchiaro chiedendo che venga messo in campo il cosiddetto "Controllo del vicinato", autogestito in modo responsabile”.

Ma cosa sono “I Molini”?

“Sono un’associazione apolitica e apartitica, volta alla tutela e la promozione del territorio, della cultura e della tradizione. E, possibilmente, a salvaguardia della sicurezza e di uno stile di vita pacifico e dignitoso”.

Spiegano: “Prima della rielezione di Romizi, abbiamo attivato (ovviamente chiedendo il consenso al sindaco e al questore ) il cosiddetto "Controllo del vicinato", una iniziativa volta allo scopo di tutelarci sotto il profilo della sicurezza”.

“L’argomento fondamentale – precisano – per cui chiederemo quest’incontro sono i numerosi e ripetuti furti nella zona”.

Cosa farete?

“Chiederemo al questore di poter abbinare al nostro controllo come cittadini anche una pattuglia, o più di una, che ogni sera faccia la ronda nel quartiere”.