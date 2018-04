Furti a raffica in Altotevere per le vacanze di Pasqua: è caccia alla banda di ladri

Non si arresta l'ondata di furti nelle zone del tifernate, in particolare in alcuni quartieri di Città di Castello. Da Venerdì Santo, giorno della via Crucis, fino alle prime ore di Pasqua, i soliti ignoti avrebbero preso di mira alcune abitazioni tra cui quelle nel quartiere La Tina. Alcuni furti si sono registrati anche nella zona di Madonna del Latte. Il modus operandi, è sempre lo stesso. I malviventi si assicurano che in casa non ci sia nessuno, per poi entrare in azione. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Città di Castello, che stanno cercando di acciuffare la banda. Da quanto trapela sarebbero sulle tracce di un'auto "sospetta", ma gli accertamenti per riuscire a risalire agli autori dei furti sono tutt'ora in corso.