Il palo ha solo 17 anni, il complice neanche 20: denunciati per furto in abitazione

Il minorenne faceva il palo, l'amico (neanche 20enne) invece razziava l'appartamento portando via un orologio di valore e un notebook. Due giovanissimi che si sono macchiati di un crimine odioso come quello del furto in abitazione.

Ma stavolta la coppia non l'ha fatta franca: in 48 ore sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri di Città di Castello che hanno anche ritrovato la merce rubata che sarà restituita ai legittimi proprietari. Nei guai è finito anche un 30enne che aveva acquistato in notebook rubato e che ora dovrà rispondere del reato di incauto acquisto.