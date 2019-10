Più di 70 assalti nelle case, bottino da 200mila euro: ladri arrestati

Nella serata di ieri, nei Comuni di Santa Maria Capua Vetere e Casaluce, in provincia di Caserta, i carabinieri della Compagnia di Osimo hanno arrestato due albanesi, rispettivamente di 36 e 32 anni, ritenuti responsabili, insieme ad altri complici, di ben 73 furti in abitazione tra Marche, Umbria e Campania.

Le indagini

Le indagini, durate sette mesi, sono state condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, ed hanno consentito di individuare una banda, radicata nella provincia di Caserta, specializzata nei furti all’interno di appartamenti con la tecnica del foro. Dei 73 furti 36 sono stati messi a segno nelle Marche (17 solo nella provincia di Ancona), 3 in Umbria (tutti a Foligno) e 34 in Campania, tra le province di Salerno e Avellino. I militari hanno quantificato il bottino in circa 200mila euro. In corso ulteriori accertamenti per risalire all'identità dei loro complici.