Con la scusa degli affitti svuotavano le case, colpi anche in Umbria: presa la banda

Con la scusa di saperne qualcosa in più della zona o del quartiere (presi di mira) per prendere in affitto una casa, sono riusciti a mettere a segno ben 21 colpi tra Ancona, Marche, Ravenna, Firenze, Gorizia, ma anche l'Umbria (nel ternano, in particolare). La banda, catturata dai carabinieri di Osimo dopo cinque mesi di indagini, era composta da tre italiani di etnia rom: un uomo di 48 anni e una coppia di 20 anni, residenti nell'area metropolitana di Roma.

Nell'indagine c'è anche un quarto elemento, una donna che è stata però denunciata. Secondo le indagini, si sarebbero presentate alle "vittime" come persone interessate all'affitto di un'abitazione, ma una volta in casa, sparivano gioielli, monili e contanti. Le vittime prescelte erano soprattutto anziani indifesi.