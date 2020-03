Furti nelle case a Città di Castello, ladri individuati: beccati due della banda delle Audi

Individuati. I carabinieri di Città di Castello hanno stanato due ladri. Si stratta di due pluripregiudicati, denunciati dai militari alla Procura di Perugia. I due hanno assaltato due abitazioni a Città di Castello, nella frazione di San Secondo.

I due, un 51enne di nazionalità bosniaca ed un 28enne di nazionalità albanese attualmente recluso per altri reati, in collaborazione con altri soggetti non ancora identificati, avevano rubato le targhe da alcune auto in sosta ad Ancona e Fermo, per mascherare le auto usate nei colpi in Altotevere, un’Audi A4 SW di colore grigio ed un’Audi A3 di colore nero.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia per il delitto di furto in abitazione e ricettazione, reati che prevedono fino ad un massimo di 8 anni di reclusione. Carabinieri a caccia del resto della banda.