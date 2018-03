Super banda di ladri catturata dai carabinieri: 66 furti in pochi mesi tra Perugia e Siena

Catturati. Sessantasei colpi, tra novembre e marzo. Sessantasei case assaltate tra Perugia, Siena e Arezzo. E ricettatori sicuri a Perugia e nella zona di Siena per smerciare il bottino. La banda, stroncata dai carabinieri di Siena con l'operazione “Off line”, oggetti preziosi e gioielli, attraverso degli intermediari toscani e umbri e poi spediva il denaro ricavato in Albania.

Visto il “pericolo di fuga” dei criminali, i carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. Sette i fermati.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i malviventi della banda individuavano gli obiettivi, sfruttando in alcuni casi il loro impiego come operai edili, assunti occasionalmente dalle vittime per lavori di ristrutturazione alle abitazioni.